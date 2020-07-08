Борцы вольного стиля начинают тренировочные сборы

Сборная Армении по вольной борьбе начинает учебно-тренировочные сборы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Федерации борьбы. Сборная Армении по вольной борьбе под руководством Абетнака Кургиняна с 8 июля начинает закрытые сборы в Цахкадзоре, соблюдая все указания коменданта.

С 15 июля на закрытые сборы отправится также сборная Армении по греко-римской борьбе во главе с Эдуардом Саакяном.

Ранее стало известно, что с 1 сентября по 30 октября текущего года пройдут юношеские, молодежные и континентальные чемпионаты до 23 лет. А вопрос проведения чемпионата мира среди взрослых получит окончательное разрешение в августе.

Решения, связанные с чемпионатами, могут быть изменены в зависимости от дальнейшего развития ситуации с пандемией COVID-19.

Подготовила Варвара Айрапетян