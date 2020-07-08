Оперный театр в онлайн режиме представит концертное исполнение “Путешествия в Реймс” Россини

Концертное исполнение этого знаменитого произведения выдающегося итальянского композитора Джоакино Россини будет представлено на официальной странице Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна в Facebook.

Как передает Арменпресс, любители музыки смогут посмотреть его 10 июля в 20:00. Видеозапись будет доступна в течение 24 часов.

В спектакле заняты солисты Арцвик Демурчян, Софья Саядян, Мери Мовсисян, Сирануш Гаспарян, Ованнес Андреасян, Заслуженный артист Армении Перч Каразян, Погос Беазбекян, Айк Тигранян, Ким Саркисян, Хачик Бекян и другие.

Режиссер-постановщик и дирижер - Мкртыч Бабаджанян, концертмейстер - Армен Агаджанян, художник - заслуженный художник Армении Аветис Барсегян, световое оформление осуществил Самвел Малерян.

“Путешествие в Реймс” (полное название “Путешествие в Реймс или гостиница “Золотая лилия”) - опера в одном действии.

Она была написана в связи с коронацией короля Франции Карла X. Премьера состоялась 19 июня 1825 года в Париже в присутствии самого короля.

В гостиницу “Золотая лилия” съехалось множество аристократов из разных стран, чтобы продолжить поездку дальше в Реймс для участия в коронации нового короля Франции. Все они красочные, забавные персонажи, с которыми в отеле происходят различные забавные истории. После многих трудностей выясняется, что ехать дальше невозможно, и ни один из них не окажется в Реймсе. И поэтому путешественники решают на месте в честь нового короля исполнить отрывки из гимнов своих стран. И так как в гостинице есть представители Италии, Франции, Германии, России, Польши, Испании, Англии гимны всей Европы звучат как единое поздравление Карлу X.

Подготовила Анжела Амбарцумян