В Арцахе подтверждены пять новых случаев COVID-19

В Республике Арцах подтверждены пять новых случаев COVID-19.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Арцаха.

В Степанакерте обнаружен новый очаг коронавирусной инфекции. Выясняется круг общения двух инфицированных человек, проводится забор проб для тестирования. Еще три новых случая были зафиксированы в ранее обнаруженном очаге. В целом, в Степанакерте подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19”, - говорится в сообщении МЗ Арцаха.

Число подтвержденных в Арцахе случаев - 141. Один человек с диагнозом COVID-19 преодолел инфекцию и покинул место изоляции. На данный момент изолировано 91 инфицированных, фактическое лечение получают 29 пациентов. Состояние здоровья пациента с хроническими заболеваниями и двусторонней пневмонией продолжает оставаться тяжелым. Состояние здоровья двух пациентов оценивается как состояние средней тяжести.

В Арцахе всего было проведено 2 437 тестов.

11 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июня 2020 года, продлен еще на 30 дней - с 22:00 11 июня 2020 года до 22:00 11 июля 2020 года включительно.