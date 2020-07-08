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В Китае в результате оползня под завалами остались девять человек

В Китае в результате оползня под завалами остались девять человек

Девять человек остались под завалами в результате оползня, вызванного проливными дождями, в среду в провинции Хубэй в центральном Китае, проводится спасательная операция. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным местного управления по борьбе с наводнениями и засухой, оползень произошел около 4 часов утра в среду в небольшом городе Дахэ округа Хуанмэй.

На место происшествия прибыли команды спасателей, полиция и скорая помощь. Спасателям также удалось переселить около 40 жителей городка.

 


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