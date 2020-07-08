Политика администрации США по вопросу Геноцида армян не изменилась: Белый дом

Политика администрации США по вопросу Геноцида армян не изменилась. Как передает Арменпресс, об этом в ответ на вопрос “Голоса Америки” заявил Белый дом, коснувшись фразы пресс-секретаря Кейли Маккенон “Геноцид армян”.

В ответ на запрос армянской службы “Голоса Америки” Белый дом заявил, что политика администрации в этом вопросе не претерпела изменений, добавив, что президент США подтвердил, что “Мец Егерн” - историческое преступление и трагедия, и США в этом вопросе стоят рядом с армянским народом.

6 июля пресс-секретарь Белого дома Кейли Маккенон произнесла фразу “Геноцид армян”, коснувшись мемориала Геноцида армян, ставшего жертвой вандализма в американском городе Денвер. Он подвергся нападению несколько недель назад во время антирассовых протестов и дискриминации.

“Когда оскверняется Мемориал жертв Геноцида армян, который воздает дань памяти жертвам всех преступлений против человечества, в том числе и жертвам рабства, мы имеем дело с недостатком сознания и исторических знаний”, - отметила Маккенон.

Слова пресс-секретаря стали предметом активных обсуждений в прессе и в кругах, имеющих отношение к проблеме. Турция отреагировала на слова Маккенон, сообщив СМИ, что позиция администрации Трампа по этому вопросу всем известна. Посольство Армении в США в своей записи в Facebook прокомментировало развитие событий вокруг памятника Геноциду армян в Денвере, указав на комментарий МИД Армении по этому поводу. Посольство Армении также отметило, что Армения ценит должное внимание властей США к этому вопросу.

Армянские организации Америки также отреагировали на слова пресс-секретаря. Армянская ассамблея Америки через прессу выразила благодарность администрации за упоминание мемориала Геноцида армян, а Вашингтонский комитет “Ай Дата” отметил, что комментарий Маккенон может стать первым шагом к признанию Геноцида армян со стороны всех органов власти США.

Позиция администрации США в вопросе признания Геноцида армян отличается от позиции Конгресса США, обе палаты представителей и Сенат которой в прошлом году приняли резолюции о признании Геноцида армян.

Администрация избегает называть события 1915 года, произошедшие на территории Османской империи “геноцидом”, используя по этому поводу в ежегодном послании президента от 24 апреля термин “Мец Егерн”.