Известен состав Совета по защите прав лиц с инвалидностью при омбудсмене Армении

Омбудсмен Армении утвердил состав Общественного совета по защите прав лиц с инвалидностью при омбудсмене.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Защитника прав человека Армении, в состав совета вошли представители общественных организаций и независимые эксперты, имеющие профессиональный опыт в сфере защиты прав лиц с инвалидностью, предоставления услуг для них, разработки отраслевых стратегических документов, а также проведения анализа.

В качестве консультативного органа одной из задач Совета является содействие улучшению положения прав лиц с инвалидностью в сфере защиты прав, а также укрепление сотрудничества представителей гражданского общества и Защитника. С этой целью члены совета будут иметь возможность принимать непосредственное участие в обсуждении проблем лиц с инвалидностью и их решений, проведении отраслевых исследований, а также участвовать в формировании правовых и других предложений.

Одной из важных гарантий эффективной защиты прав лиц с инвалидностью, дискриминации в отношении к ним является сотрудничество с гражданским обществом, организациями и независимыми экспертами. Следовательно, эти вопросы являются важным направлением деятельности Защитника прав человека.

С порядком деятельности совета при омбудсмене можно ознакомиться по следующей ссылке.

Согласно Конституционному закону Республики Армения “О защитнике прав человека”, защитнику отведен мониторинг применения положений Конвенции ООН “О правах лиц с инвалидностью”, а также функции по предупреждению и защите нарушений прав лиц с инвалидностью государственными органами, органами местного самоуправления или должностными лицами. Для этого в аппарате омбудсмена действует отдел защиты прав лиц с инвалидностью, в который можно обратиться по телефону (+374 10) 53-85-77 или по номеру горячей линии 116.