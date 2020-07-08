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ФИФА закон о пяти заменах оставит в силе и на следующий сезон

ФИФА закон о пяти заменах оставит в силе и на следующий сезон

Международная федерация футбола (ФИФА) закон о пяти заменах в течение одного матча оставит в силе и на следующий сезон.

Как передает Арменпресс, об этом пишет издание “Athletic”.  Причиной такого решения стал плотный график матчей в возобновившихся чемпионатах этого сезона. Есть большая вероятность частых травм игроков.

Сейчас закон о пяти заменах действует почти на всех европейских чемпионатах, в том числе и в Высшей лиге чемпионата Армении.

Подготовила Варвара Айрапетян


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