КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки гуманитарной помощи. Остальные члены СБ проголосовали за, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил российский постпред Василий Небензя, Россия внесет в Совбез свой проект резолюции, оставляющий для доставки помощи один КПП — "Баб Аль-Хава".

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств, в первую очередь через границу с Турцией, через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года и ежегодно продлевался. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пограничные пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамта.

В начале января СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах решили сократить до двух: действующими остались только Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава.

За такое решение выступали Россия, Китай, Сирия. В Москве подчеркивали, что необходимость в двух других КПП отпала, так как ситуация "на земле" изменилась.