Артур Давтян в Арцахе с прокурорами обсудил вопросы противодействия преступности в ВС

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян, находящийся с рабочим визитом в Республике Арцах, провел совещание с прокурорами гарнизонов, дислоцированных в Арцахе, в котором приняли участие министр обороны Республики Арцах - командующий Армией обороны Джалал Арутюнян, военный прокурор Республики Армения Ваге Арутюнян. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

В ходе совещания стороны коснулись оперативного состояния преступности в Армии обороны Республики Арцах, выявления преступлений, эффективности прокурорского надзора за законностью предварительного следствия по военным делам.

В ходе встречи генерального прокурора Артура Артура Давтяна с командованием Армии обороны, объединениями, командирами воинских частей и представителями военно-правоохранительных органов был детально обсужден ход выполнения договоренностей, достигнутых в ходе визита генерального прокурора Артура Давтяна в Арцах в феврале этого года, направленных на предотвращение тяжких преступлений, самоубийств в Вооруженных силах и строгое соблюдение дисциплинарных правил.

Несмотря на положительные результаты работ по этим направлениям в предыдущие месяцы, генпрокурор отметил, что в воинских частях, находящихся под обслуживанием военных прокуратур гарнизонов, есть необходимость последовательного продолжения намеченной работы. Артур Давтян особенно акцентировал на искоренении в Вооруженных силах явлений, характерных преступной субкультуре, усилении контроля за строжайшим соблюдением уставных отношений между сослуживцами, офицерами и рядовыми военнослужащими, исключении дифференцированных подходов между военнослужащими в воинских частях, как потенциального преступного фактора.

Генпрокурор поручил прокурорам гарнизонов на местах держать под постоянным вниманием полное соблюдение правил безопасности, а в рамках уголовного производства активно применять меры прокурорского воздействия, направленные на устранение условий и причин, порождающих преступления, следить за их осуществлением.

В ходе совещания была затронута также проблема укрепления дисциплины во время дежурства на передовой, большей стимуляции заинтересованности командного состава в выявлении и фиксировании преступных проявлений в Вооруженных силах. Были намечены основные задачи по углублению сотрудничества между прокуратурой и АО в вопросе увеличения правовых знаний и развития навыков руководства воинских частей, как органов расследования.

С командующим АО Арцаха была достигнута договоренность чаще организовывать подобные встречи и также расширить формат этих встреч.