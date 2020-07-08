В Армении подтверждено 535 новых случаев COVID-19: выздоровели 520, 18 летальных исходов

В Армении по положению на 8 июля подтверждено 29 820 случаев COVID-19, из которых выздоровели 17 427.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 708 пациентов. Всего было проведено 127 171 тестов.

Выявлено 535 новых случаев заражения, 520 пациентов выздоровели.

В общей сложности из-за COVID-19 зарегистрировано 521 случаев смерти (увеличилось на 18)

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были: 68 лет (мужчина), 71 года (мужчина), 84 лет (женщина), 78 лет (женщина), 78 лет (женщина), 93 лет (женщина), 83 лет (женщина), 39 лет (женщина), 71 года (мужчина), 68 лет (мужчина), 78 лет (мужчина), 75 лет (мужчина), 68 лет (мужчина), 54 лет (женщина), 73 лет (мужчина), 75 лет (мужчина), 82 лет (мужчина) и 70 лет (мужчина) лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Число случаев смерти по иным причинам - 164.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Анна Григорян