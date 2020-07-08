Началась внеочередная сессия Национального собрания

В Национальном собрании Армении начались работы внеочередной сессии. Как передает Арменпресс, в повестке сессии 14 вопросов.

Депутаты во втором и первом чтении обсудят и проголосуют за законодательные пакеты О внесение изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения “О недрах”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об автомобильных дорогах”, О внесении изменений в Закон Республики Армения “О государственных пособиях”, О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения и ряд других законопроектов.

В парламенте также состоятся выборы члена Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Республики Армения.

Норайр Шогикян