Началась внеочередная сессия Национального собрания
В Национальном собрании Армении начались работы внеочередной сессии. Как передает Арменпресс, в повестке сессии 14 вопросов.
Депутаты во втором и первом чтении обсудят и проголосуют за законодательные пакеты О внесение изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения “О недрах”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об автомобильных дорогах”, О внесении изменений в Закон Республики Армения “О государственных пособиях”, О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения и ряд других законопроектов.
В парламенте также состоятся выборы члена Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Республики Армения.
Норайр Шогикян
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