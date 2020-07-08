Проходит онлайн-конференция, посвященная 200-летию Гевонда Алишана

6 июля начвался трехдневный онлайн-симпозиум, посвященный 200-летию великого армянского поэта, филолога, историка, географа, переводчика, члена Венецианской конгрегации мхитаристов, Патриарха Гевонда Алишана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальная академия наук Армении.

“Со вступительной речью на конференции выступил президент НАН Армении академик Радик Мартиросян. “Оценивать память о Гевонде Алишане означает бросить ретроспективный взгляд на исторический путь, пройденный нашим народом, на созданные им культурные ценности и литературу, а также оценить роль Конгрегации мхитаристов в деле изучения всего этого, поскольку, как справедливо было отмечено различными исследователями, Алишан стал итогом всей литературы мхитаристов, арменоведения, созданного мхитаристами. С удовлетворением следует отметить, что конференция построена так, что каждое заседание представляет одну сферу научного наследия Алишана - историографию, историческую географию, литературу и искусство. Каждый из отделов, в свою очередь, включает вопросы, касающиеся данной сферы, к которым обращался Алишан. Конференция нагляднее выявит роль Алишана в деле развития армянской литературы и арменоведения, подчеркнет гармоничное единство, существовавшее между писателем, ученым и патриотом Алишаном, что обуславливает его непреходящее обаяние”, - сказал Радик Мартиросян в своем выступлении, отметив, что эта конференция, посвященная юбилею Алишана, станет новым импульсом в деле изучения научно-образовательного наследия армянского патриарха.

С приветственными речами выступили академик-секретарь Отделения арменоведения и общественных наук НАН Армении академик Юрий Суварян, папский легат Конгрегации мхитаристов, иностранный член НАН Армении Т. Саргсян, архиепископ Левон Зекиян, директор Матенадарана им. Маштоца, доктор исторических наук Ваан Тер-Гевондян, секретарь Союза писателей Армении доктор филологических наук Петрос Демирчян. Затем состоялась презентация электронной версии сборника одного из отцов Конгрегации мхитаристов вардапета Ваана Оганяна, обобщающего эпистолярное наследие Гевонда Алишана.

В трехдневной научной конференции принимают участие сотрудники и преподаватели институтов НАН Армении, ВУЗ-ов, Конгрегации мхитаристов, Научно-исследовательского института древних рукописей им. Месропа Маштоца. На тематических заседаниях конференции они выступят с около 60 научными докладами, представив научно-историческое наследие Гевонда Алишана. Будут проанализированы произведения Алишана, будет представлено, как образ патриарха отразился в армянской литературе и искусстве. Существует довольно много еще неопубликованных работ Алишана, которые будут предоставлены в ходе конференции, также и вопросы, касающиеся их публикации. Конференция организована отделением арменоведения и общественных наук НАН Армении, Конгрегацией мхитаристов, Ереванским государственным университетом, Научно - исследовательским институтом древних рукописей им. Месропа Маштоца (Матенадаран)”, - говорится в сообщении НАН.

Гевонд Алишан (Керовбэ Петрос–Маргари Алишанян) родился 6 июля 1820 г. в Константинополе в семье нумизмата - археолога. Начальное образование он получил в местной гимназии “Чалехян” (1830 – 1832 гг.), затем продолжил учебу в школе Мхитаристов в Венеции (1832 - 1841 гг.). Впоследствии работал учителем в гимназии “Рафаелян” (1841 – 1850 гг.), с 1948 г. он был инспектором гимназии, редактором издания “Базмавеп” с 1849 по 1851 гг. Он учительствовал в Парижской гимназии “Муратян” с 1859 по 186годы). С 1872 года Алишан полностью посвятил себя научной деятельности. Алишан был лауреатом Почетного легиона Французской академии (1886 г.), почетным членом и доктором Академии философии Йены, членом Итальянского научного общества и Российского научного общества. Своим колоссальным научным наследием Алишан в значительной степени способствовал развитию отечественной науки. Многие из его работ и сегодня имеют познавательную ценность и значение первоисточника. Гевонд Алишан скончался 9 ноября 1901 года и был похоронен на острове Святого Лазаря в Венеции.