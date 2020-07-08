Гризманн останется в “Барселоне” и на следующий сезон

Французский нападающий каталонской “Барселоны” Антуан Гризманн останется в клубе и на следующий сезон.

Руководство “Барселоны” уже провело переговоры с Гризманном и выразило надежду, что в следующем сезоне также футболист будет в составе команды.

Ранее сообщалось, что в услугах Гризманна заинтересованы “Манчестер Юнайтед” и лондонский “Арсенал”. Гризманн перешел в “Барселону” в 2019 году.

Подготовила Варвара Айрапетян