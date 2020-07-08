Мхитар Айрапетян избран председателем группы дружбы Армения-Иран

Решением Совета Национального собрания председатель постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта М. Айрапетян возглавил группу дружбы Армения-Иран. Об этом Арменпресс сообщили в офисе Мхитара Айрапетяна.

До этого руководителем группы дружбы был председатель постоянной комиссии по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы Вараздат Карапетян.

“Братские отношения Армения-Иран имеют историческое значение. В крепких двусторонних отношениях наших государств экономическая составляющая довольно значима. Иран занимает 6-е место среди партнеров Армении по внешней торговле. Однако в этих отношениях существенное значение может иметь и тесное образовательное, научное и культурное сотрудничество наших государств, история и нынешние дружественные связи являются серьезной основой для этого. И, конечно, не будем забывать об армянской общине Ирана, которая является одним из самых богатых центров армянской диаспоры и наилучшим образом представлена в парламенте Ирана”, - отметил по окончании заседания Мхитар Айрапетян.

Мхитар Айрапетян руководит также одной из 4 межпарламентских комиссий НС Армении -межпарламентской комиссией Армения-Кипр, а также группой дружбы Армения-Греция.