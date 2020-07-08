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Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

В ряде ведущих европейских футбольных турниров сегодня состоятся матчи очередных туров.

Как передает Арменпресс, встретятся команды России, Англии, Италии, и Испании

Англия. Премьер лига:

“Манчестер Сити” - “Ньюкасл” - 21:00

“Шеффилд Юнайтед” - “Вулверхэмтон” - 21:00

“Вест Хэм” - “Бурни” - 21:00

“Брайтон” - “Ливерпуль” - 23:15

Италия. Серия “А”

“Фиорентина” - “Кальяри” - 21:30

“Генуя” - “Наполи” - 21:30

“Рома” - “Парма” - 23:45

“Аталанта” - “Сампдория” - 23:45

“Болонья” - “Сассуоло” - 23:45

“Борино” - “Брешия” - 23:45

Россия. Премьер лига:

“Оренбург” – ЦСКА - 19:00

“Зенит” - “Сочи" - 19: 00

“Ростов” - “Уфа” - 21:30

“Спартак” - “Локомотив” - 21:30

Испания. Ла Лига:

“Бетис” -  “Осасуна” - 22:30

“Хетафе” – “Вилиареал” - 22:30

Подготовила Варвара Айрапетян


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