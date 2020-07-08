Какие футбольные матчи ожидаются сегодня
В ряде ведущих европейских футбольных турниров сегодня состоятся матчи очередных туров.
Как передает Арменпресс, встретятся команды России, Англии, Италии, и Испании
Англия. Премьер лига:
“Манчестер Сити” - “Ньюкасл” - 21:00
“Шеффилд Юнайтед” - “Вулверхэмтон” - 21:00
“Вест Хэм” - “Бурни” - 21:00
“Брайтон” - “Ливерпуль” - 23:15
Италия. Серия “А”
“Фиорентина” - “Кальяри” - 21:30
“Генуя” - “Наполи” - 21:30
“Рома” - “Парма” - 23:45
“Аталанта” - “Сампдория” - 23:45
“Болонья” - “Сассуоло” - 23:45
“Борино” - “Брешия” - 23:45
Россия. Премьер лига:
“Оренбург” – ЦСКА - 19:00
“Зенит” - “Сочи" - 19: 00
“Ростов” - “Уфа” - 21:30
“Спартак” - “Локомотив” - 21:30
Испания. Ла Лига:
“Бетис” - “Осасуна” - 22:30
“Хетафе” – “Вилиареал” - 22:30
Подготовила Варвара Айрапетян
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