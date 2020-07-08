Газета “Айастани Анрапетутюн”: В долине Амараса, несмотря на засушливое лето, выращен богатый урожай

“В долине начался решающий этап, и даже в лунные ночи комбайнеры не хотят покидать поле. Конечно, их воодушевляет не только посуточная оплата. Несмотря на то, что год был неблагоприятным с точки зрения природно-климатических условий, хлеборобам удалось обеспечить урожай в расчете 50 центнеров на гектар. Министр сельского хозяйства Ашот Бахшиян объясняет это исключительно правильной организацией посевного оборота, отбором семян, эффективной обработкой полей. По его словам, своевременно были проведены все требуемые агромероприятия, в частности, подпитки, велась борьба с вредителями и сорняками. И поэтому не случайно, что “поля в таком причесанном состоянии, нет сорняков, стебли полны золотыми зернами”. По убеждению министра, кропотливая работа амарасцев должна стать примером и для других, а выводы должны быть сделаны из результатов урожая”.

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