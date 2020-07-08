Газета “Айастани Анрапетутюн”: Сетевые преступления должны наказываться строже

“Во время эпидемии резко возросло количество случаев мошенничества в онлайн-пространстве, что диктует необходимость ужесточения законодательства в отношении преступлений, совершаемых в интернете. Такого мнения придерживается блогер, эксперт по вопросам СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

В интервью “Nation News” Манукян констатировал, что вирус COVID-19 раскрыл уязвимые места, поскольку уже давно стало ясно, что интернет в будущем в повседневной жизни человечества будет играть все более серьезную роль. Поэтому уже сейчас необходимо приложить все усилия по обеспечению безопасности пользования интернетом. В том числе и в плане принятия законодательных инициатив. Преступление, совершенное в интернет пространстве, будет отличаться от преступления, совершенного в реальной жизни, уверен эксперт.

Российская компания “Group-IB”, занимающаяся выявлением и предотвращением кибератак, мошенничеств в сфере информационных технологий и защитой интеллектуальной собственности в интернете, со ссылкой на данные МВД страны, сообщила, что в январе - апреле 2020 года количество киберпреступлений в России выросло на 82%. Многие из этих правонарушений связаны с финансовым мошенничеством. Из-за эпидемии COVID-19 довольно много служащих перешли на дистанционный формат работы, а это снизило бдительность граждан, констатируют в “Group–IB” ”.

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