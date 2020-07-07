Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что заразился коронавирусом, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.
"Тест на заболевание COVID-19 <...> оказался положительным", — приводит заявление главы государства портал G1.
Политик отметил, что чувствует себя хорошо.
О симптомах заражения Болсонару объявил накануне. Президент рассказал, что у него поднялась температура до 38 градусов, магнитно-резонансная томография проблем с легкими не выявила.
Бразильский лидер неоднократно появлялся на улице без маски и перчаток. На митингах и демонстрациях он общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию.
Болсонару выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой во время пандемии должны оставаться дома только граждане из группы риска и люди старше 60 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 11 с половиной миллионов человек, свыше 535 тысяч из них скончались. Бразилия занимает второе место по числу заболевших COVID-19, его диагностировали у 1,6 миллиона человек. Умерли более 64 тысяч жителей страны.
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