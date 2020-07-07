Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что заразился коронавирусом, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Тест на заболевание COVID-19 <...> оказался положительным", — приводит заявление главы государства портал G1.

Политик отметил, что чувствует себя хорошо.

О симптомах заражения Болсонару объявил накануне. Президент рассказал, что у него поднялась температура до 38 градусов, магнитно-резонансная томография проблем с легкими не выявила.

Бразильский лидер неоднократно появлялся на улице без маски и перчаток. На митингах и демонстрациях он общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию.

Болсонару выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой во время пандемии должны оставаться дома только граждане из группы риска и люди старше 60 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 11 с половиной миллионов человек, свыше 535 тысяч из них скончались. Бразилия занимает второе место по числу заболевших COVID-19, его диагностировали у 1,6 миллиона человек. Умерли более 64 тысяч жителей страны.