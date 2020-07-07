Около 300 граждан РФ вернулись домой из Армении

Компания «Уральские авиалинии» 7 июля выполнила вывозные авиарейсы по маршруту Ереван - Краснодар и Ереван - Жуковский. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства РФ в Армении, данными рейсами домой вернулся ещё 291 россиянин.

“В рамках работы по возвращению на Родину граждан Российской Федерации, осуществляемой посольством России в Армении в тесной координации с российскими министерствами и ведомствами во главе с оперативным штабом при правительстве России, компания «Уральские авиалинии» 7 июля выполнила вывозные авиарейсы по маршруту Ереван - Краснодар и Ереван - Жуковский. Данными рейсами домой вернулся ещё 291 россиянин.

Дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту «Звартноц», а также оказывали гражданам необходимое содействие. Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности.

В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2167 человек.

Работа по организации возвращения россиян домой продолжается”, - говорится в сообщении посольства.