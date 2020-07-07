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Рафаэль Надаль сыграет на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде

Рафаэль Надаль сыграет на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде

Директор теннисного турнира в Мадриде Фелисиано Лопес рассказал, что Рафаэль Надаль сыграет на грунтовом «Мастерсе», сообщает Арменпресс со ссылкой на sports.ru.

«Я поговорил со своим другом Рафаэлем Надалем, и он подтвердил участие в сентябрьском турнире в Мадриде! Мы всегда ждем тебя с распростертыми объятиями!», - написал Лопес.

Соревнования в Мадриде стартуют 13 сентября, сразу после завершения US Open. Это единственный турнир между «Большими шлемами», на котором испанец сможет заработать дополнительные рейтинговые очки: в прошлом сезоне он проиграл в Мадриде в полуфинале.


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