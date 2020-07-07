«Реал» хочет бесплатно заполучить Килиана Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе по-прежнему остаётся главной трансферной целью мадридского «Реала», сообщает Арменпресс со ссылкой на sports.ru.

Как сообщает El Chiringuito TV, «Реал» разработал новую схему по осуществлению трансфера 21-летнего француза.

Мадридский клуб намерен бесплатно подписать Мбаппе в 2022 году, когда истечет срок действующего контракта игрока с «ПСЖ». При этом «Реал» предложит французу подписной бонус в размере 100 млн евро.

Трансферная стоимость Килиана оценивается в 180 млн евро.

В сезоне-2019/2020 Мбаппе записал в свой актив 30 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за парижан во всех турнирах.