В нерешенности карабахского конфликта Алиев должен винить только самого себя: Мане Геворгян

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян коснулась озвученных накануне заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщает Арменпресс, Геворгян написала на своей странице в Facebook, что постоянные попытки президента Азербайджана проникнуть в глубины истории действительно нелепы.

«Он утверждает, что в подписанном в начале 1800-х годов Кюрекчайском договоре нет упоминаний об армянах.

Мы наивно полагали, что г-н Алиев знаком с самыми популярными произведениями древней историографии: историей Геродота, «Анабасисом» Ксенофонта, «Географией» Страбона, работами Плиния Старшего, Плутарха, Диона Кассия, Аппиана, Тацита, Аммиана Марцеллина, арабских авторов Аль-Балазури, Аль-Масуди, известных европейских путешественников Рубрука и Марко Поло, в которых есть огромное количество материалов о библейской стране Армения и ее коренном армянском народе.

Если г-н Алиев не доверяет вышеупомянутым авторам, то, по крайней мере, мог бы ознакомиться с трудами османских авторов XVI-XIX веков: Ибрахима Печеви, Мустафы Наимы, Рашида, Исмаила Асыма Эфенди, Сулеймана Игзи, Кятиба Челеби, Ахмеда Джевдета-паши, Эвлии Челеби. Некоторые из упомянутых авторов не только представили миру обширную информацию об Армении, но также путешествовали по Армении-Эрменистану и общались с ее жителями - армянами-христианскими.

В противном случае он не поставил бы себя в плохое положение, говоря о том, упоминались ли армяне в каком-либо документе 19-го века. Армяне и Армения с античных времен упоминаются в исторических трудах, исторических документах и на исторических картах.

Мы думали, что познаний г-на Алиева должно было бы хватить, чтобы позволить ему хорошо знать об Амарасе, Дадиванке и Гандзасаре 13-го века, построенных армянами в Арцахе в раннем средневековье, на которых есть множество надписей на армянском языке. Кстати, последний, еще задолго до упомянутого г-ном Алиевым Кюрекчайского договора, являлся духовным центром меликства Хамса, созданного армянами в Арцахе в первой половине 18-го века и признанный специальным указом иранского Надир-шаха в качестве союзнической страны Ирана.

Г-н Алиев пытается утверждать, что на Мюнхенской конференции премьер-министр Пашинян представил в качестве армянина царя, который якобы не имел никакого отношения к армянскому народу. Ну хотя бы постыдился вышеупомянутых авторов. Правда, они ничего не писали об Азербайджане, но ведь они же не виноваты в том, что не встречали такой страны на территории современного Азербайджана вплоть до 1918 года. Если он имеет в виду иранскую Атропатену (историческое название восточной части современного Ирана, которое в результате фонетических изменений превратилось в “Азербайджан” - пер.), которая все еще находится на своем месте - на северо-западе Ирана, то она не имеет никакого отношения к стране, которой он руководит.

Если и по этому вопросу у него есть сомнения, то он может обратиться к современным иранским историкам, они обогатят знания Алиева», - написала Геворгян.

Что касается процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, то Мане Геворгян написала, что в последнем заявлении Алиева четко указана причина нерешенности вопроса: полное пренебрежение правами народа Арцаха.

«А как на это должны реагировать граждане Арцаха? Естественно, они должны защищать свои права, и пока Азербайджан не признает это право, переговоры не могут быть эффективными. В том числе право арцахских армян на полноценное участие в переговорах вокруг своих прав.

В конце концов, премьер-министр Пашинян предложил четкую формулу, чтобы сделать переговорный процесс эффективным: любое решение карабахской проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана. Эту формулу принимает международное сообщество, но г-н Алиев не принимает эту формулу, настаивая на том, что урегулирование вопроса должно быть приемлемым только для народа Азербайджана.

И он обвиняет нас в фашизме? И почему он постоянно утверждает, что карабахская проблема имеет военное решение?

Наш ответ неизменен: если эта проблема имеет военное решение, то жители Арцаха уже давно решили ее.

Г-н Алиев обвиняет сопредседателей МГ ОБСЕ, Армению и историческую справедливость в нерешенности проблемы, в то время как он должен винить только самого себя, ибо он давно вышел за рамки конструктивного поля обсуждений», - написала Геворгян.

В интервью азербайджанскими телеканалами президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил об Армении, а также о нагорно-карабахском конфликте.