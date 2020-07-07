Страх и ненависть в Баку: Чего боится Ильхам Алиев?

Член парламентской фракции «Мой шаг» Татевик Айрапетян коснулась заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева об Армении. Как сообщает Арменпресс, Айрапетян написала на своей странице в Facebook, что почти полностью повторив основные положения своей предыдущей речи, Алиев решил назвать «трусливым» третьего президента Армении Сержа Саргсяна, который, несмотря на все свои недостатки, под давлением народа посчитал правильным бескровно оставить власть.

«Диктатор Алиев, который унаследовал власть от отца 17 лет назад, считает «трусом» политика, который не осмелился возглавить страну в третий раз и покинул власть в результате мирной ненасильственной революции. Фактически, для нефтяного диктатора «трусость» - это учитывать волю народа, подчиняться давлению народа и передавать власть народу.

Следовательно, проявлением «храбрости» для Алиева считается пожизненная власть и династическое правление, и малейшая попытка свергнуть этот режим утопает в кровопролитии и приводит к репрессиям. Он призывает свой народ никогда не лишать его власти и не делать его «трусом».

Коснувшись сложившейся в Армении за последние два года действительности, Алиев еще раз представляет правовой процесс как «хаос», прекрасно осознавая, что если в Азербайджане демократия когда-либо одержит победу и будет сформирована легитимная власть, то прежде всего Алиев и вся его династия окажутся за решетками, а похищенные деньги будут возвращены народу», - написала Айрапетян.

По словам депутата, именно здесь скрыты настоящие страхи диктатора Баку, однако пусть никто не недооценивает силу воли народа.

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