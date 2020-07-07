Прошедшие Апрельскую войну солдаты собирают автоматы Калашникова

Прошедшие Апрельскую войну, осуществлявшие миротворческую миссию в Афганистане и Косово и служившие в разные годы в сфере обороны военнослужащие своими руками собирают автоматы Калашникова в Армении. Как сообщает Арменпресс, в компании «Нейтрон ГАМ» автоматы собираются из привезенных из РФ деталей.

Фото: Геворга Перкуперкяна

«На данный момент у нас есть право собирать до 50 тыс единиц автоматов в год. На первом этапе производства автоматы будут собираться из деталей, привезенных из-за рубежа. Собирающие автоматы специалисты прошли Апрельскую войну, осуществляли миротворческую миссию в Афганистане и Косово. Они знакомы с оружием не по школьной программе, а по собственному опыту. Это военнослужащие, которые много лет служили и работали в разных сферах оборонной системы», - сказал заместитель генерального директора компании Игорь Гардиенко.

Компания собирает новую модель автомата Калашникова АК-103, первая партия будет передана только в Вооруженные силы Республики Армения, а следующая партия может быть экспортирована.

«Первые крупные партии автоматов будут доставлены в Вооруженные силы. В будущем, когда спрос министерства обороны Армении будут удовлетворен, с разрешения Российской Федерации мы также обсудим вопрос экспорта оружия», - сказал Гардиенко.

Первую партию автоматов планируется передать министерству обороны в конце июля, а с половины 2021 года планируется начать третий этап производства, когда автомат Калашникова не только будет собираться, но и будет производиться в Армении.

В 2021 году планируется начать производство патронов в Армении. По словам главного инженера «Нейтрон ГАМ» Армена Бахшяна, на строящемся в Абовяне заводе будут установлены новые поточные линии, импортируемые из России и Италии, и будут производиться новые типы патронов.

«Ежегодно будет производиться 150 миллионов патронов. Проектные работы близятся к завершению, и завод будет введен в эксплуатацию в середине следующего года. Там будет работать около 1200 человек», - сказал Бахшян.

Главный инженер отметил, что 150 миллионов патронов в год - это слишком много для нужд Армении, и часть производства может быть экспортирована в другие страны.

Компания была создана на основе соглашения о сотрудничестве между ЗАО «Нейтрон ГАМ» и российским концерном «Калашников», которое было окончательно подписано 15 мая 2020 года сроком на 10 лет.