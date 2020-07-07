Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с наводнениями и оползнями на острове Кюсю. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

С горечью узнал о разрушительных наводнениях и оползнях, обрушившихся на японский остров Кюсю. Выражаю искренние соболезнования Вам и дружественному народу Японии в связи с десятками человеческих жертв и разрушениями.

Уверен, что предпринятые правительством Японии решительные мероприятия позволят быстро ликвидировать последствия этого стихийного бедствия.

Выражаю соболезнования народу Японии, желаю родственникам и близким погибших терпения и стойкости духа, а пострадавшим - скорейшего выздоровления”.