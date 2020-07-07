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Арестован экс-депутат НС Ваник Асатрян

Арестован экс-депутат НС Ваник Асатрян

Арестован бывший депутат Национального Собрания Армении от фракции «Царукян» Ваник Асатрян. В беседе с Арменпресс эту информацию подтвердили в СНБ Армении, не представив других подробностей.

В СМИ муссируются слухи о том, что Асатрян арестован по факту дачи взяток в рамках уголовного дела, по которому проходит также проходит лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

Ваник Асатрян был избран депутатом Национального Собрания Армении от фракции «Царукян» на выборах 2 апреля 2017 года по территориальному избирательному списку.


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