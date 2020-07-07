Первые бесплатные программы в сфере здравоохранения в Арцахе становятся доступными

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 7 июля провел совещание с участием министра здравоохранения и советниками Президента по здравоохранительным и социальным вопросам.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян отметил, что, согласно его предвыборному обещанию о внедрении системы бесплатного здравоохранения, становятся доступными первые локальные программы. По поручению президента, расходы по лечению более 100 пар, обратившихся с проблемой бесплодия в Министерство здравоохранения республики, будут поэтапно осуществлены за счет государственного финансирования.

Бенефициарии другой программы в сфере здравоохранения, по словам президента, станут все участники Арцахской освободительной борьбы и Великой Отечественной войны. Она позволит представителям этих социальных групп бесплатно воспользоваться всеми видами услуг в медучреждениях Арцаха и Армении по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, включая открытые и закрытые операции на сердце. Президент отметил также, что со следующего года здравоохранение республики станет бесплатным, и все получат возможность воспользоваться этими программами.

В ходе обсуждений были затронуты также работы по переоснащению нового центра охраны здоровья матери и ребенка Степанакерта. Араик Арутюнян отметил, что до конца года на государственные и благотворительные средства будет приобретено необходимое оборудование, и поручил ответственным лицам сферы предпринять практические шаги в этом направлении.