Армения присоединилась к проекту UEFA Playmaker

Федерация футбола Армении присоединилась к проекту UEFA Playmaker. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении. Проект UEFA Playmaker создан в результате сотрудничества УЕФА со всемирно известной компанией Disney, целью которого является продвижение и популяризация футбола среди девушек 5-8 лет с помощью героев Disney.

Армения является одной из первых стран, подключившихся к этому проекту. Проект будет запущен в марте 2021 года. По всей Армении будет открыто 30 центров (по 2 центра в каждой области и 10 центров в Ереване), где девушки смогут играть в футбол, как персонажи Диснея.

До начала проекта два тренера из Армении пройдут переподготовку по подготовительным программам УЕФА, после чего они передадут свои знания и опыт армянским девушкам.