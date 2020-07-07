СМИ: на авиабазе США на юге Японии у нескольких человек выявлен коронавирус

Власти префектуры Окинава на юге Японии объявили о выявлении заражения коронавирусом у нескольких человек на расположенной там авиабазе корпуса морской пехоты США Футэмма. Об этом во вторник сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что соответствующие данные японские власти получили от представителей корпуса. Информация о численности инфицированных в настоящий момент не приводится.

2 июля командование корпуса морской пехоты США в Азиатско-Тихоокеанском регионе сообщило о заражении одного человека на американской военной базе Кэмп Мактьюриус в префектуре Окинава,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии. Авиабаза морской пехоты США Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе Гинован, стала источником постоянных инцидентов. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать оттуда этот объект. В 1999 году было решено передислоцировать его на север Окинавы в район Хэноко, частично разместив на насыпных островах.

За время пандемии в Японии зафиксировано более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом. Не менее 992 человек умерли. Выздоровели около 17,7 тыс. заразившихся. 37 пациентов остаются сейчас в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.