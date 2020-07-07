Решение суда о мере пресечения в отношении Царукяна будет опубликовано 8 июля

Апелляционный уголовный суд завершил рассмотрение вопроса о мере пресечения в отношении лидера партии “Процветающая Армения”, депутата Гагика Царукяна. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Царукяна Ерем Саркисян.

“Судебное заседание закончилось. Состоялось довольно подробное обсуждение. Стороны представили свои жалобы и возражения. У суда были довольно глубокие вопросы, они были выдвинуты обеим сторонам”, - сказал Саргсян.

Адвокат сообщил, что суд ушел в совещательную комнату для принятия решения. Решение будет объявлено 8 июля, время еще не определено.

В апелляционном уголовном суде Армении проходило рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана об отказе в применении ареста в качестве меры пресечения в отношении лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна.

Команда Гагика Царукяна подала еще одну апелляцию, попросив суд посчитать обоснованным отсутствие основного подозрения.

Гагику Царукяну предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Республики Армения (подкуп избирателей). Он не признает предъявленное ему обвинение.

16 июня Национальное Собрание Армении закрытым голосованием одобрило ходатайство генпрокурора о лишении депутата Гагика Царукяна неприкосновенности и свободы.

Ранее СНБ сообщала, что в результате масштабных следственных и других процессуальных действий, осуществленных Службой национальной безопасности Армении, а также эффективных комплексных оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить группу членов партии “Процветающая Армения”, которая по предварительному сговору, в ходе парламентских выборов в Армении, состоявшихся 2 апреля 2017 года, для голосования в пользу кандидатов от партии, а также самой партии “Процветающая Армения” лично, или через посредников осуществляла дачу взяток избирателям. В группу были вовлечены как руководящий состав партии, так и члены партии.