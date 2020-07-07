Армения не примет участия в Первых Играх стран СНГ. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении.

6 июля в режиме видеоконференции состоялась встреча руководителей государственных органов физической культуры и спорта государств-участников СНГ. Были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой и проведением Первых Игр стран СНГ.

Игры пройдут в Казани 4-10 сентября.

Армянские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях из-за эпидемии коронавируса.