Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президенты Армении и Латвии обменялись информацией о ситуации в обеих странах, сложившейся в связи с эпидемией COVID-19, об опыте их стран по предотвращению и преодолению инфекции.

Президент Саркисян отметил значение содействия Латвии партнерству Армения-ЕС, подчеркнув новые возможности сотрудничества в рамках Восточного партнерства ЕС. Президент высоко оценил тот факт, что Латвия является одним из первых государств ЕС, ратифицировавших Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским Союзом.

Говоря о перспективах армяно-латвийского взаимодействия, президенты подчеркнули, что обе страны имеют серьезный потенциал сотрудничества как в сферах экономики, высоких технологий, телекоммуникаций, так и науки, образования, культуры. Президент Левитс подчеркнул интерес латвийской стороны к программам, направленным на развитие сферы информационных технологий в Армении, в частности, к президентской инициативе ATOM (Advanced tomorrow).

Президент Армении пригласил президента Латвии посетить Армению в удобное для него время. Левитс приглашение принял с удовольствием.