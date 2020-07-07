В Армении ежегодно будет производиться 50 000 автоматов Калашникова

Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна и министра высокотехнологичной промышленности Акопа Аршакяна посетил открывшийся в Армении завод по выпуску автоматов Калашникова. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр обошел цех по сборке автомата Калашников АК 103, основанного на базе завода ЗАО “Нейтрон ГАМ”, ознакомился с производственным процессом. В посещении завода принял участие также и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.

Премьер-министру сообщили, что на заводе ежегодно будет производиться 50 000 автоматов. Предусмотрено и производство нано-волокон, а также различных изделий из нано-волокон.

В частности, здесь будут производиться оптико-электронные приборы, ночные тепловые прицелы. После окончательных испытаний начнется производство и в течение года полностью будет удовлетворен спрос Министерства обороны Армении.

Соглашение о производстве известного российского автомата в Армении между компанией “Royalsys Engineering ltd” и концерном “Калашников” было подписано в августе 2018 года. Часть продукции пополнит Вооруженные силы Армении, а другая будет экспортирована.

Премьер-министр Пашинян отметил важность создания в нашей стране завода по выпуску автоматов Калашникова и оценил его как результат тесного сотрудничества между Арменией и Россией в сфере военной промышленности.

Глава правительства ознакомился также с ближайшими программами завода ЗАО “Нейтрон ГАМ”. Было отмечено, что производство патронов заводом из Еревана переносится на производственную территорию Котайкской области. После ремонта и оснащения данной территории модернизированными потоковыми линиями начнется производство патронов калибров 7, 62x39 мм, 7, 62x54 мм, 12,7 мм, 9x18 мм и 9x19 мм, в результате чего прибавятся и новые рабочие места.

С АО РФ “Спецстройижиниринг” заключены договоры на сумму около 24 млн долларов США о приобретении современных и модернизированных поточных линий и оборудования для производства патронов калибров 7,62x39 мм, 7,62x54 мм, 12,7 мм, а также о ремонте существующих поточных линий советского производства.

На базе филиала в Котайкской области также планируется основать цех по ремонту автотехники и бронетехники.