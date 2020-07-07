В Одессе прошел “Фестиваль долмы”

В украинском городе Одесса прошел “Фестиваль долмы”. Как передает Арменпресс, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

5 июля армянская община Одессы провела “Фестиваль долмы”, в ходе которого были представлены 17 видов любимого блюда, приготовленного членами Женсовета и Союза матерей.

По информации Союза армян Украины, воспитанники воскресного детского сада и активисты Армянской молодежной организации Одессы организовали и развлекательную концертную программу для гостей мероприятия.

AnalitikaUA.net также напомнило, что в рамках мероприятий, направленных на развитие и сохранение армянских кулинарных традиций, в Армении и в армянских общинах периодически проводится фестиваль долмы.

Как ранее отметил глава Союза армян Украины Вилен Шатворян, они гордятся богатым культурным и историческим наследием армян Украины и делают все возможное для его сохранения и популяризации.