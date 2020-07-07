Ветераны Гавара награждены в честь 75-летия Победы

Председатель Объединения ветеранов Армении, полковник Симон Есаян и представитель Министерства обороны Армении подполковник Амрам Оганян по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили медали и денежные награды 6 ветеранам Гаварской области.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью администрации Гавара, в Гаваре были награждены 3 ветерана - Рафик Кевеян, Мамикон Мирибян и Аветик Дадикян. Из общины Сарухан были награждены два ветерана - Сос Гайдзян и Мехак Аветисян, из общины Цовазард - Арамаис Саркисян. Из всех ветеранов только Рафик Кевеян и Сос Айдардзян смогли лично получить свои медали и денежное вознаграждение, в связи с чем их еще раз поздравил Симон Есаян, отметив, что их победа до сих пор освещает пути поколений. Остальные ветераны из-за состояния здоровья не смогли лично получить свои награды, которые были вручены их родным, принявшим участие в церемонии награждения.

Председатель Союза ветеранов Армении также пожелал здоровья ветеранам, преодолевшим девяностолетний рубеж жизни. Надеюсь, что Вы лично будете получить награды в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне”, - отметил Симон Есаян.

Хосров Хлгатян