В МЧС Армении поступил сигнал об обнаружении взрывных устройств вблизи Экспоцентра “Меридиан”
15:56, 7 Июль, 2020
7 июля в 15: 08 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал, что в Ереване возле ЗАО “Экспоцентр Меридиан” обнаружены взрывные устройства. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехали боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван и инженерно-саперный отряд Коллективного центра сил гражданской обороны управления гражданской обороны.
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