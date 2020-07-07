В МЧС Армении поступил сигнал об обнаружении взрывных устройств вблизи Экспоцентра “Меридиан”

7 июля в 15: 08 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал, что в Ереване возле ЗАО “Экспоцентр Меридиан” обнаружены взрывные устройства. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван и инженерно-саперный отряд Коллективного центра сил гражданской обороны управления гражданской обороны.