Генассамблея ООН утвердила даты олимпийского перемирия на время проведения Игр в Токио

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН подтвердила, что олимпийское перемирие на время Игр в Токио будет соблюдаться с 16 июля по 12 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Новые сроки олимпийского перемирия связаны с переносом Игр в Токио с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Олимпиада состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"При поддержке государств вновь подчеркивается объединяющая сила Олимпийских игр, - сказал президент МОК Томас Бах. - Игры - это праздник единства человечества во всем нашем многообразии, спортсмены всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийской команды беженцев пользуются одинаковыми правами, уважают друг друга без какой-либо дискриминации. Это решение также является весомым подтверждением того, что эти Олимпийские игры станут светом в конце темного туннеля, который человечество проходит в настоящее время".

Традиция заключения перемирия на время спортивных состязаний зародилась в Древней Греции в VIII веке до н. э., она давала возможность спортсменам безопасно прибыть к месту состязаний, а затем вернуться домой. В 1992 году с призывом соблюдать олимпийское перемирие выступил МОК. Спустя год эту инициативу поддержала ГА ООН, принявшая резолюцию 48/11. С тех пор каждые два года - перед зимней и летней Олимпиадами - страны-хозяйки Игр предлагают свой текст резолюции ГА под общепринятым названием "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов".