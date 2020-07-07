Песня против COVID-19: новый клип маленьких певцов Армении

Маленькие певцы Армении с песней “Спой, и COVID уйдет” присоединились к борьбе против COVID-19, ролик которой уже доступен на официальном канале хора в YouTube.

Как передает Арменпресс, на официальной странице хора в Facebook была размещена запись, в которой говорится, что из-за запрета репетиций хор “Маленькие певцы Армении” задумались о записи известной песни “Синг” группы “Пентатоникс” в индивидуальном формате, в дальнейшем объединив все части при помощи звукового оборудования.

“Слова песни были изменены и ее переименовали в песню “Спой и COVID уйдет”, присоединившись этим к борьбе с COVID. Песня была записана и смонтирована самими детьми”, - отмечается в сообщении.