Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

После долгого перерыва Сергей Хачатрян и Лусине Хачатрян выступят с онлайн- концертом

После долгого перерыва Сергей Хачатрян и Лусине Хачатрян выступят с онлайн- концертом

Известный скрипач Сергей Хачатрян из-за пандемии COVID-19 не выступавший уже в течение нескольких месяцев, 7 июля вместе со своей сестрой, пианисткой Лусине Хачатрян выступит с концертной программой.

Как передает Арменпресс, об этом Хачатрян написал на своей странице в Facebook.

На онлайн-концерте музыканты исполнят популярные произведения Моцарта, Прокофьева, Франка.

Концерт будет транслироваться на официальной странице La Grange au Lac в Facebook и на музыкальном канале medici.tv.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации