После долгого перерыва Сергей Хачатрян и Лусине Хачатрян выступят с онлайн- концертом

Известный скрипач Сергей Хачатрян из-за пандемии COVID-19 не выступавший уже в течение нескольких месяцев, 7 июля вместе со своей сестрой, пианисткой Лусине Хачатрян выступит с концертной программой.

Как передает Арменпресс, об этом Хачатрян написал на своей странице в Facebook.

На онлайн-концерте музыканты исполнят популярные произведения Моцарта, Прокофьева, Франка.

Концерт будет транслироваться на официальной странице La Grange au Lac в Facebook и на музыкальном канале medici.tv.