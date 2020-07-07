После долгого перерыва Сергей Хачатрян и Лусине Хачатрян выступят с онлайн- концертом
15:19, 7 Июль, 2020
Известный скрипач Сергей Хачатрян из-за пандемии COVID-19 не выступавший уже в течение нескольких месяцев, 7 июля вместе со своей сестрой, пианисткой Лусине Хачатрян выступит с концертной программой.
Как передает Арменпресс, об этом Хачатрян написал на своей странице в Facebook.
На онлайн-концерте музыканты исполнят популярные произведения Моцарта, Прокофьева, Франка.
Концерт будет транслироваться на официальной странице La Grange au Lac в Facebook и на музыкальном канале medici.tv.
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