Благотворительная кампания Фонда “Круглый стол” для оказания помощи пожилым и нуждающимся

Благотворительный Фонд “Круглый стол” продолжает программы оказания содействия, начатые в дни эпидемии. Как передает Арменпресс, об этом сообщили из фонда․

“Для подключения к Sms кампании Вы можете отправить слово coronavirus на номер 6428 от всех операторов. Пожертвования можно сделать и на сайте и посредством банковского перевода.

Благотворительный Фонд “Круглый стол” начал благотворительную кампанию по оказанию помощи пожилым людям и нуждающимся семьям, проживающим в областях и наиболее пострадавшим в дни эпидемии. При помощи фонда в областях действуют социальные центры, созданные при епархиях Армянской апостольской церкви. Центр уже предоставил помощь более 700 семьям и около 60 школьникам.

“Содействие фонда мы хотим сделать продолжительным и не прерывать предоставление помощи”, - говорится в сообщении благотворительного Фонда “Круглый стол”. Желающие могут присоединиться к кампании, отправив слово coronavirus на короткий номер 6428 от всех операторов мобильной связи. Пожертвования можно сделать и на сайте фонда: roundtable-act.am. В видеоролике, распространенном фондом, представлены все подробности”, - говорится в сообщении фонда.