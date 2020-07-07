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Пашинян посетил основанный в Армении завод по выпуску автоматов Калашникова

Пашинян посетил основанный в Армении завод по выпуску автоматов Калашникова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил основанное в Армении предприятие по выпуску автоматов Калашникова. Как передает Арменпресс, Пашинян в сопровождении представителей компании осмотрел предприятие, ознакомился с выпускаемой продукцией.

Никол Пашинян побеседовал также и с сотрудниками цеха.

В цехе по производству автомата Калашников премьер-министра сопровождал министр обороны Армении Давид Тоноян.

Предприятие было создано на основе договора о сотрудничестве между ЗАО “Нейтрон ГАМ” и российским концерном “Калашников”,  окончательно заключенного 15 мая 2020 года сроком на 10 лет.

На начальном этапе на военно-промышленном заводе будет производиться сборка автоматов  АK 103. В цехах предприятия сборка автоматов AK 103 будет производиться с ноля: детали на начальном этапе будут поставляться из России.

В ближайшее время автоматы уже будут поставлены в Вооруженные силы Армении.

Норайр Шогикян


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