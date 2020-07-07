Ерванд Кочар всегда имел богатое мировоззрение, был новатором: Левон Тутунджян

В дни изоляции музей Ерванда Кочара осуществляет различные программы в виртуальном пространстве, которые дают возможность не только ознакомиться с богатым культурным наследием, оставленным Кочаром, но и узнавать произведения зарубежных творцов. Музей на своей официальной странице в Facebook поместил отрывок из воспоминаний известного армянского художника-сюрреалиста Левона Тутунджяна о Ерванде Кочаре.

Арменпресс представляет из воспоминаний Левона Тутунджяна. Он писал: “Ерванд Кочар в те годы был в Париже. Это были годы поиска в искусстве новых горизонтов, смелых поисков, и Кочар всегда был богат своим мировоззрением, пониманием.

Я был гончаром. Встреча с Ервандом Кочаром предопределила мою карьеру. Для меня посещение его мастерской было настоящим откровением. Я привязался к Кочару. В течение пяти лет, следуя его советам, я участвовал в выставках, конференциях, дискуссиях, развивал и усовершенствовал себя в среде художников разных направлений”.

Как-то в беседе с нами директор Музея Ерванда Кочара Карине Кочар отметила, что в интернете представляют искусствоведческую мысль о Кочаре, мемуары о Кочаре, воспоминания самого Кочара о его современниках, или о людях, значимых для него.

Карине Кочар подчеркнула, что они акцентируют на популярности искусства Кочара, но иногда представляют публикации, которые направлены на повышение общего эстетического уровня последователей музея. С этой целью они инициировали программу “Искусство в дни эпидемий”, в рамках которой представили, какие произведения в истории человечества рождались во время эпидемий.

Анжела Амбарцумян