Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Германии Михаэлем Банцхафом.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Приветствуя гостя, министр Папикян высоко оценил эффективное вовлечение и содействие Германского агентства развития (GIZ) и Банка восстановительных кредитов (KFW) в административно-территориальные реформы Армении, в улучшение услуг в объединенных общинах и развитие общинных инфраструктур.

Министр выразил удовлетворение партнерским и конструктивным подходом банка KFW, направленным на возобновление программы модернизации сети водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Армении.

В свою очередь посол Банцхаф отметил важность создания офисов по обслуживанию граждан в больших общинах, а также совместных программ по улучшению водных и энергетических инфраструктур и подтвердил готовность германской стороны содействовать правительству Армении в вопросе их реализации. По словам посла, тесное сотрудничество между правительствами Армении и Германии особенно проявляется в тех сферах, которые регулируются и координируются Министерством территориального управления и инфраструктур.

В ходе встречи стороны коснулись хода программ модернизации инфраструктур Республики Армения при содействии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии и Банка KFW, строительства Капского водохранилища и самотечной системы орошения, а также строительства высоковольтной ЛЭП Грузия-Армения и ее дальнейшей реализации.

Обоюдно была отмечена важность принятия необходимых мер, которые позволят в кратчайшие сроки преодолеть существующие препятствия и обеспечить стабильное продолжение вышеуказанных программ.