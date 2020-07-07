Генерального прокурора Армении приняли в Генеральной прокуратуре Арцаха

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян сегодня в рамках рабочего визита в Республику Арцах встретился с сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики Арцах.

Об этом Арменпресс стало известно с сайта прокуратуры Республики Арцах.

В ходе состоявшегося совещания Артур Давтян поздравил Мгера Агаджаняна с избранием и вступлением на должность генерального прокурора Республики Арцах, а также заместителей генерального прокурора Республики Арцах, пожелав им успехов в их трудной и ответственной работе. Он также выразил уверенность, что формирование нового руководящего состава придаст новое дыхание прокуратуре Арцаха в деле выполнения поставленных перед ней задач.

Генеральный прокурор Армении одобрил те видения и идеи реформ прокурорской системы второй армянской республики, которые представил новый генеральный прокурор Республики Арцах и вокруг которых они провели совместные обсуждения. Артур Давтян отметил, что прокуратура Армении всегда готова своими ресурсами и возможностями содействовать всем инициативам, направленным на развитие потенциала и повышение эффективности прокуратуры Республики Арцах.

Он высоко оценил организованную и скоординированную деятельность прокуратуры Арцаха в плане организации последних общегосударственных выборов в Арцахе, а также сообщений о зафиксированных в ходе голосования избирательных нарушениях, проведения эффективного прокурорского контроля над обращениями и сигналами субъектов, вовлеченных в избирательные процессы, что в значительной степени способствовало проведению свободных и прозрачных выборов в Арцахе, свободному и непринужденному волеизъявлению арцахцев. Такого результата возможно было достичь не только в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами Арцаха, но и в рамках заранее осуществленных совместных мероприятий с целью передачи опыта Генпрокуратуры Армении, что является хорошим примером для применения и достижения успехов и в других сферах.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся законодательного поле, взаимодействия институциональных реформ, необходимости обеспечения единства, а также обеспечения преемственности сформировавшихся механизмов и традиций обмена опытом.

Генеральный прокурор Армении выразил уверенность, что это будет способствовать укреплению правопорядка в двух армянских государствах, гарантированию правовой безопасности и законности уголовного производства, повышению эффективности сотрудничества правоохранительных органов в совместной борьбе с преступностью и свободной, созидательной и по возможности безопасной жизнедеятельности армянского народа.