Началось судебное заседание по делу Кочаряна и других

В Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана 7 июля под председательством судьи Анны Данибекян началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Арменпресс сообщает, что Роберт Кочарян присутствует на судебном заседании.

Предыдущее судебное заседание было отложено по техническим причинам.

Ранее судья апелляционного уголовного суда Арсен Никогосян удовлетворил апелляцию адвокатов Кочаряна по вопросу меры пресечения их подзащитного. Второй президент был освобожден под залог в размере 2 млрд драмов.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян, бывший в 2008 году заместителем начальника Генштаба, Юрий Хачатуров, бывший в 2008 году заместителем министра обороны Армении и бывший в 2008 году руководителем аппарата президента Армении, секретарем Совета безопасности Армении Армен Геворкян.