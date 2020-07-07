Акоп Аршакян приветствовал участников мероприятия “Армения - Инженерная неделя 2020”

По инициативе Министерства высокотехнологичной промышленности Армении, Фонда “Инкубатор предприятий” и Инженерной ассоциации с 6 по 10 июля в онлайн формате проводится 3-е ежегодное мероприятие “Армения - Инженерная неделя 2020”, ставшее уже традиционным. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

В церемонии открытия мероприятия принял участие министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

Министр отметил, что “Инженерная неделя” стала ожидаемым технологическим мероприятием, в направлении организации и проведения которого ведется серьезная работа, и инженерия, особенно системная, общая инженерия, превращается в новую волну для армянской экономики.

“Хочу озвучить некоторые показатели, которые дадут представление о развитиях в сфере высоких технологий Армении. В Армении был проведен ряд важнейших мероприятий, было основано Министерство ВП, что было приоритетом для такой страны, как Армения, имеющей серьезное технологическое развитие. В сфере, где задействовано более 16 000 человек, зафиксирован рост оборота на 30%.

В Армении развиваются как компании, предоставляющие услуги, так и компании, создающие множество продуктов и успешные стартапы, имеющие мировое признание”, - сказал Акоп Аршакян.

Министр приветствовал участников мероприятия из Армении, диаспоры, разных стран мира, пожелал всем эффективной, инновационной работы, выразил надежду, что в следующий раз будет традиционное мероприятие с физическим присутствием, и “Инженерная неделя” сыграет серьезную роль в деле признания Армении технологическим центром как в регионе, так и во всем мире.

Участников приветствовал также и директор Фонда “Инкубатор предприятий” Баграт Енгибарян. Он отметил, что, будучи уникальной международной площадкой, “Армения - Инженерная неделя 2020” в этом году также объединит технологических предпринимателей, инженеров, ученых, ведущих экспертов, студентов, представителей правительства и бизнеса разных стран.

“В этом году мероприятие организовано в режиме онлайн, оно объединило несколько сотен участников из государственных, научно - исследовательских, образовательных организаций разных стран мира, новосозданных и состоявшихся инженерных компаний”, - сказал Баграт Енгибарян.

Директор Инженерной ассоциации Вардан Алексанян в своей речи отметил важность того, что в рамках мероприятий “Армения - инженерная неделя 2020” армянские инженеры также в этом году получат возможность продемонстрировать созданные в Армении продукты.

“Это возможность о существующем в Армении научном потенциале еще раз поговорить на международном уровне”, - отметил Вардан Алексанян.

Цель мероприятия “Армения - Инженерная неделя 2020” - показать последние достижения в сфере высоких и инженерных технологий Армении, представить проекты и решения по таким направлениям, как самоуправляемые транспортные средства, проектирование и тестирование полупроводников, беспроводная коммуникация, радиочастота, промышленная IOT, потребительская электроника, образовательные технологии, обрабатывающая промышленность, а также поиск возможностей сотрудничества с инженерными и научными структурами и инициативами мира, установление связей и сотрудничества.

В рамках мероприятия в онлайн формате будут представлены последние проекты национального политехнического университета Армении (НПУА), научно-исследовательские программы Национальной академии наук Армении, а также высокотехнологичные инициативы, осуществляемые в разных областях Армении.

Неделя завершится онлайн концертом рок-группы “Бамбир”.