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Спад ВВП государств еврозоны в 2020 году по прогнозу составит 8,7% из-за пандемии

Спад ВВП государств еврозоны в 2020 году по прогнозу составит 8,7% из-за пандемии

Спад суммарного ВВП государств зоны евро в 2020 году достигнет 8,7%. Об этом говорится в опубликованном во вторник летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

В своем весеннем прогнозе ЕК прогнозировала спад на уровне 7,7% ВВП в этом году,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 


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