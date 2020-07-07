Количество тестирования скоро достигнет цифры - 3 000 ежедневно

В Армении максимум через 3 недели количество тестирований на COVID-19 будет доведено до цифры - 3 000 ежедневно, а число тестирования параллельно работающих частных лабораторий, возможно, дойдет до 4 000 тестов в день.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Мы уже проводим по 2 500 тестов в день, что в ближайшем будущем, конечно, увеличится. И мы думаем в течение 1-2-х, максимум 3-х недель, параллельно с увеличением мощностей, только в наших лабораториях, то есть в рамках госзаказа, количество тестов довести до 3 000. Кроме этого, возможно, что в частных лабораториях будет по 4 000 тестов в день”, - сказал Торосян.

Министр напомнил: тестирование, всего лишь средство обнаружения инфицированных с легкими формами и их контакты для изоляции и лечения. Что касается лечения, могу заверить Вас, что никто не остается без лечения. У нас больше пробелов в выявлении случаев без симптомов, что будет восполнено параллельно с увеличением наших объемов”, - сказал Торосян.

В Армении год назад даже за месяц не проводилось 2 000 ПЦР исследований. Коснувшись проблем, министр отметил, что они разнообразны, начиная с человеческих ресурсов. ПЦР тестирование - это довольно сложный процесс, наука, а не просто последовательность механических действий и оно требует высококвалифицированных специалистов, на данный момент практически не занятых специалистов. Государство многих готовит, так сказать с ноля. “Например, мы обучаем биологов, микробиологов в качестве специалистов по ПЦР. Они сейчас проходят интенсивную переподготовку”, - сказал министр и добавил, что проводятся и закупочные процессы, например, новые аппараты, ламинарные шкафы.

Отыкроются 4 новых пункта тестирования - в Иджеване, в Мартуни, в МЦ “Сурб Григор Лусаворич” и в МЦ “Арабакир”, то есть, будут открыты 4 новых лаборатории.

Анна Григорян