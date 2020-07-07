Вакцина будет, это единственное, что позволит вернуться к жизни без масок: Торосян

Специалисты общественного здравоохранения пришли к убеждению, что вакцина будет. Это будет единственное, что позволит вернуться к жизни без масок, без соблюдения социального расстояния. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Министр отметил, что разработка вакцины и разработка лекарств - два разных процесса. Но эти оба процесса проводятся в мире, и мы предпринимаем деятельность по обоим направлениям. В качестве примера: мы закупили партию Ремдесивира, которая будет в Армении примерно через неделю, через 10 дней, ведем переговоры по поводу российского Афивавира, также японского и российского Фавипивавира. Из Японии мы уже получили. Это средство уже у нас и вскоре начнет применяться”, - сказал Торосян.

Иная ситуация с вакцинами. В настоящее время в мире разрабатывается около 200 вакцин, почти 20 из которых имеют большой шанс стать конечным продуктом. “Существует консенсусная ситуация, специалисты общественного здравоохранения считают, что в любом случае вакцина будет, то есть эта уверенность очень важна. Это уверенность пришла в течение времени, вначале ее не было, и мы все жили в большой неопределенности”, - сказал Торосян.

Министр отметил, что параллельно с развитием этой уверенности страны обсуждают вопросы, связанные с закупкой окончательно утвержденных вакцин. Вакцина компании “Модерна” - один из самых вероятных конечных продуктов. Но это не единственная вакцина, в будущем будут вакцины и более крупных производителей. Армения всегда закупала вакцины от других болезней этих производителей - гриппа, кори. “Мы всегда использовали лучшие вакцины мира, что и продолжаем делать и для других заболеваний. Переговоры по данному заболеванию, конечно, ведутся, но они пока предварительные, и неопределенность в вопросе продажи будущих продуктов очень велика. Одна из неопределенностей заключается в том, что некоторые страны изначально закупают большие партии еще непроизведенных или произведенных, но пока не утвержденных средств. Например, одно английское издание писало, что Великобритания купила около 60 млн доз будущей вакцины примерно за 500 млн фунтов. Это означает, что до других стран она не дойдет, поскольку, предположительно, они опоздали”, - сказал Торосян.

Министр сделал сравнение со временами холодной войны, когда все пытались производить новое оружие, сейчас все пытаются купить партии еще непроизведенных и еще не утвержденных вакцин, по разным сведениям, даже заранее заплатив за них. “Поэтому мы решили хотя бы начать переговоры как с прямыми производителями, так и с коллективными покупателями, такими как ВТО, ЮНИСЕФ, ГАВИ, которые могут закупить одну большую партию и равномерно распределять ее на 100 стран. Это позволит обеспечить равенство, чувство справедливости. Страна, которая изначально не имела 500 млн фунтов для закупки такой большой партии, не лишится вакцины, спасающей жизни, что, фактически, будет единственным, что позволит нам вернуться к жизни без масок, без соблюдения социального расстояния”, - сказал Торосян и отметил, что в противном случае вернуться к обычной жизни будет довольно трудно.

Анна Григорян