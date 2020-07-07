Президент Арцаха принял министра науки, образования, культуры и спорта Армении

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Араика Арутюняна. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Высоко оценив уровень сотрудничества партнерских структур, президент Арутюнян подчеркнул, что согласованная непрерывная работа двух армянских государств, имеющих ту же образовательную систему, является императивом дня, и в этом контексте очень важно вовлечение арцахских специалистов в этапы обсуждения программ реформ в сфере. По словам президента республики, проблемы в сфере образования, образовавшиеся вследствие эпидемии, требуют поиска альтернативных решений, необходимы новые подходы.

Министр НОКС Армении поблагодарил президента Республики Арцах за теплый прием, отметив, что поднятые вопросы обязательно найдут место в совместных рабочих обсуждениях между двумя ведомствами.

Во встрече приняла участие и министр образования, науки и культуры Республики Арцах Лусине Караханян.